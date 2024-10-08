Hamas’tan özgür olana kadar mücadele sözü

Aksa Tufanı'nın İsrail'i "Sıfır noktasına getirdiğini ve varlığını tehdit ettiğini" söyledi. Meşal, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Aksa Tufanı'nı işgale ve onun ilhak, kuşatma, Mescid-i Aksa'ya saldırı, davanın tasfiyesi ve suçların tırmanmasına yönelik planlarının hızlandırılmasına karşı doğal bir tepki olarak