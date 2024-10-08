Hamas’tan özgür olana kadar mücadele sözü

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Hamas, İsrail’in, Filistin topraklarında veya dışarıda liderlerine yönelik suikastların direnişi durduramayacağını açıkladı: Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma uğruna işgale karşı verdiğimiz meşru direniş devam edecek.
Hamas, işgale karşı direniş mücadelesini sürdüreceğini ve Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı üzerinde pazarlık olmayacağını bildirdi. Hamas, 7 Ekim 2023'te düzenlenen "
Aksa Tufanı
" saldırılarının birinci yılı münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "
Bu Nazi düşman, tam bir yıldır en korkunç katliamlarına devam ediyor. Nazi düşman, halkımıza karşı yakın tarihte görülen en korkunç soykırım savaşını gerçekleştiriyor
" ifadesi kullanıldı. İsrail ordusunun, Filistin topraklarında veya dışarıda gerçekleştirdiği Hamas yöneticilerine yönelik suikastların direnişi yıldıramayacağı vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarındaki işgal sona erinceye kadar mücadelenin devam edeceği kaydedildi. İsrail aleyhinde soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan Güney Afrika'ya teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "
Halkımızın, dünyadaki diğer halklar gibi abluka ve bombardımandan uzak şekilde yaşamak için başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma uğruna işgale karşı verdiği meşru direniş hakkı üzerinde pazarlık olmayacak."
AKSA TUFANI DİRENİŞİN GÜCÜNÜ ARTIRDI
AKSA TUFANI DİRENİŞİN GÜCÜNÜ ARTIRDI
Hamas liderlerinden Halid Meşal
de dün yaptığı açıklamada, "
Aksa Tufanı'nın İsrail'i "Sıfır noktasına getirdiğini ve varlığını tehdit ettiğini" söyledi. Meşal, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Aksa Tufanı'nı işgale ve onun ilhak, kuşatma, Mescid-i Aksa'ya saldırı, davanın tasfiyesi ve suçların tırmanmasına yönelik planlarının hızlandırılmasına karşı doğal bir tepki olarak
" nitelendirdi. Meşal, saldırının aynı zamanda "D
irenişin gelişmesi ve direnişin gücünün, tecrübesinin ve yaratıcılığının birikmesi yönünde, direnişin kurtuluş ve işgalden kurtulma stratejisi üzerindeki ısrarı ışığında nesnel bir değişim
" olduğunu da sözlerine ekledi. Lübnan'a, Irak'a, Yemen'e ve Aksa Tufanı'na destek veren herkese teşekkür eden Meşal, şunları kaydetti: "
Aksa Tufanı bir yılda daha önce başarılmamış çok şey başardı ve Filistin meselesini geri getirdi. Siyonist varlığın dünya nezdindeki imajını ön plana çıkardı ve onun gerçeklerini ortaya çıkardı.”
Tel Aviv'i füzelerle vurdu
Tel Aviv'i füzelerle vurdu
Hamas askeri kanadı El Kassam Tugayları, Tel Aviv'in füze yağmuruna tuttu. Tugaylar, bombalamanın "
devam eden yıpratma savaşının bir parçası olarak ve Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına ve halkımızın yerlerinden dilmesine tepki olarak
" geldiğini doğruladı. Tel Aviv'i hedef alan saldırı, Filistin direniş grupları tarafından 7 Ekim 2023'te başlatılan Mescid-i Aksa Tufan Savaşı'nın birinci yıl dönümüne denk geldi.
El Kassam Tugayları 13 Ağustos'ta Tel Aviv'i ve banliyölerini iki M-90 füzesiyle vurmasının ardından ilk kez İsrail'i hedef aldı.
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