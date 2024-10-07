Mülteci doğdu mülteci öldü

Terör devleti İsrail, 31 Temmuz 2024 tarihinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta suikast düzenleyerek şehit etti. Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. Heniyye, İran Devrim Muhafızları tarafından korunan bir konutta, uzaktan ateşlenen bir roket sistemiyle hedef alındı. İşgalci güç, Heniyye'yi şehit ederek, Gazze'de ateşkes çabalarına da büyük darbe vurarak gerçek amacının soykırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu.