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Mülteci doğdu mülteci öldü

Mülteci doğdu mülteci öldü

04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsmail Heniyye
İsmail Heniyye

Hamas lideri İsmail Heniyye, ateşkes müzakereleri sürerken 31 Temmuz’da Tahran’da kaldığı konukevine düzenlenen suikastta şehit oldu. Böylece 1962 yılında Şati Mülteci Kampı’nda doğan Heniyye vatanından uzak bir ülkede hayatını kaybetti.

Terör devleti İsrail, 31 Temmuz 2024 tarihinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta suikast düzenleyerek şehit etti. Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. Heniyye, İran Devrim Muhafızları tarafından korunan bir konutta, uzaktan ateşlenen bir roket sistemiyle hedef alındı. İşgalci güç, Heniyye'yi şehit ederek, Gazze'de ateşkes çabalarına da büyük darbe vurarak gerçek amacının soykırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu.





#hamas
#İsmail Heniyye
#katliam
#orta doğu

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