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Filistin’i artık daha fazla ülke tanıyor

Filistin’i artık daha fazla ülke tanıyor

Rabia Şenol
04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
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Soykırım sürerken Filistin devleti diplomatik olarak bazı kazanımlar elde etti.Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146’ya yükseldi. Filistin ilk defa BM Genel Kurulu’nda sandalye sahibi olarak temsil edildi ve üye ülkeler arasında yerini aldı. Uluslararası Adalet Divanı’na “soykırım” davası açıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, ‘Gazze Kasabı’ Netanyahu için yakalama kararı istedi.

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen “Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin” başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı’na katılan
Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan
, burada yaptığı konuşmada, “
Yakın bir tarihte bölgede yeni bir harita çizilecek. Ve bu haritada İsrail’in yeri olmayacak
” ifadelerine yer verdi. 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı Operasyonu’nun yıl dönümünde İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ortaklığıyla düzenlenen konferansta operasyonun etkileri masaya yatırıldı.
Üç gün sürecek konferansın dün gerçekleştirilen açılışına, Türk ve yabancı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Usame el-Hamdan

ÜMMET BİR OLDU

Aksa Tufanı Operasyonu’nun dünya için bir dönüm noktası olduğunu anlatan
Hamdan
, “
Siyonistlerin örümcek ağlarının üzerine kurmuş olduğu projeleri yok olmanın eşiğine geldi. Siyonistlerin zulümlerine ve projelerine karşı ümmet bir oldu. Direniş birçok noktaya yatıldı. Direnişi yalnızca Gazze’de değil Lübnan, Yemen, Irak ve İran’da da görüyor. Bu direniş dalgası Filistin’in özgürlüğü ile taçlanacak
” diye konuştu. Direniş gruplarının hepsinin şehit olan yiğitlerle dolu olduğunu vurgulayan
Hamdan
, “B
u durum bizleri yolumuz geri döndüremeyecek. Ümitsizliğe düşürmeyecek, direnişimizde her daim kararlıyız. Filistin’in özgürleşmesi bütün insanların ayaklanmasıyla mümkün olacak
” şeklinde konuştu.

DİRENİŞ ÇOK İYİ DURUMDA

Direnişin sonucunda yakın tarihte bölgede yeni bir haritanın çizileceğini belirten
Hamdan
, “
Direniş çok iyi durumda. Gazze sorumluluğunu yerine getirdi. Bütün Filistin, direniş gösteriyor”
dedi.
Hamdan
, “
Bugün yeni bir yol ayrımına girdik. Batı medeniyeti iflasın eşiğinde, Firavun ruhu bu medeniyetin içinde yaşıyor. Maddi ve ruhi olarak da çöktü. Ümmet özgüvenle ayakta durmalı. Aksa Tufanı sonrası büyük bir fırsatla karşı karşıyayız. Ümmet deneyim kazandı. Deneyimlerimizi tekrar değerlendirip geleceğimizi belirlemeliyiz. Yakın tarihte bölgede yeni bir harita çizilecek ve bu haritada İsrail’in yeri olmayacak
” dedi.
Hasan Turan

Vazgeçen kaybeder

  • Konferansta konuşma yapan Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, işgalcilerin Arz-ı Mev’ud planları için yeni harita çizemeyeceklerini, ellerindeki haritayı da kaybedeceklerini dile getirdi. Gazze’de başlatılan soykırımın Lübnan’da sürdürülmek istendiğini ifade eden Turan, sözleri şöyle sürdürdü: “Şunu bilmeliler ki yeni harita çizemeyecekler ve ellerindeki haritaları da kaybedecekler! Filistin tüm insanlığın uyanışının öncüsü oldu.
    Öldürülerek savaş kaybetmezsiniz; savaşı yenilenler değil, vazgeçenler kaybeder. Gazze bugün vurulsa da vazgeçmeyerek bütün dünyaya bunu öğretti



#filistin
#konferans
#orta doğu
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