Filistin’i artık daha fazla ülke tanıyor

Siyonistlerin örümcek ağlarının üzerine kurmuş olduğu projeleri yok olmanın eşiğine geldi. Siyonistlerin zulümlerine ve projelerine karşı ümmet bir oldu. Direniş birçok noktaya yatıldı. Direnişi yalnızca Gazze’de değil Lübnan, Yemen, Irak ve İran’da da görüyor. Bu direniş dalgası Filistin’in özgürlüğü ile taçlanacak