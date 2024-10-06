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Şili'de yüzlerce kişi Gazze için yürüdü: İsrail'e lanet yağdırdılar

Şili'de yüzlerce kişi Gazze için yürüdü: İsrail'e lanet yağdırdılar

07:556/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
AA
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Şili
Şili

Güney Amerika ülkesi Şili'de yüzlerce kişi, terör devleti İsrail'in Gazze'de 1 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek için yürüdü.

Başkent Santiago'daki Gabriela Mistral Kültür Merkezi önünde toplanan yüzlerce gösterici, özgür Filistin sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.


Protestocular, "Filistin'de soykırım yaşanıyor", "Diren Gazze" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı ve İsrail'e sert tepki gösterdi.


Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'e seslenen eylemciler, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.



İnsan hakları örgütleri de destekledi


Ulusal medyada çıkan haberlerde, katılımın "oldukça" yoğun olduğu görüldü. Protestoya Filistinli Kuruluşlar Derneği (Adepal) ve insan hakları örgütleri de destek verdi.


Şili Devlet Başkanı Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv büyükelçisini istişarelerde bulunmak amacıyla 1 Kasım 2023'te geri çağırmıştı.



#Şili
#Filistin
#Gazze

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