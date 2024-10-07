Kalbimiz Gazze'de: Sokaklar isyanda

En geniş katılımlı gösterilerden biri de başkent Ankara’daydı. Ankara’da onbinler soykırımın yıl dönümünde Gazze ve Lübnan için 3 kilometre yürüdü. Birçok STK’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, çocuk, kadın ve binlerce kişi Gazze’nin sesi olmak için cadde ve sokakları doldurdu. Tepkinin insan seline dönüştüğü yürüyüşe AK Parti Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Jülide Sarıeroğlu, Lütfiye Selma Çam, Orhan Yeğin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) göreve davet eden vatandaşlar ‘

Ülkemde Siyonist istemiyorum

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Katil İsrail, Filistin’den defol

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Soykırıma isyan