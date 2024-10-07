Kalbimiz Gazze'de: Sokaklar isyanda

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ABD’den Avustralya’ya, İspanya’dan Pakistan’a, Fas’tan İtalya ve Almanya’ya kadar dünyanın tüm sokakları Gazze gösterileriyle doluydu. Meksika’da Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık katledilen çocuk ve bebekler için bulvar üzerine temsili kefenler bıraktı. ABD’den Avustralya’ya, İspanya’dan Pakistan’a, Fas’tan İtalya ve Almanya’ya kadar dünyanın tüm sokakları Gazze gösterileriyle doluydu. Meksika’da Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık katledilen çocuk ve bebekler için bulvar üzerine temsili kefenler bıraktı. İstanbul’daki gösterinin adresi Üsküdar’dı. İstanbul’dan dünyaya seslenen Hamas Siyasi Büro Üyesi Sami Ebu Zuhri, ‘Özgür Kudüs’te buluşmayı diledi. Ankara’da on binlerce kişi Gazze ve Lübnan için 3 kilometre yürüdü. Konya’da mitinge video mesajı gönderen Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal de “İrademizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.
İsrail'in Gazze'de 1 yıldır sürdürdüğü saldırılar ve Filistin ile Lübnan'a destek amacıyla dün tüm Türkiye’de onbinlerce kişi meydanlardaydı.
Siyonist İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'de başlattığı katliamın üzerinden tam 1 yıl geçti.
Soykırımın birinci yılında Türkiye'nin 81 ilinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
. Aksa Tufanı Operasyonu'nun 365'inci gününde Filistin direnişini selamlayan on binlerce vatandaş, Üsküdar'da bir araya geldi. Filistin'e Destek Platformu öncülüğündeki ‘
Gazze İçin Üsküdar'dayız’
eylemi, Üsküdar Vâlide-i Cedid Camii İmam Hatibi Hami Ediz'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
ÖZGÜR KUDÜS'TE BULUŞANA DEK
ÖZGÜR KUDÜS'TE BULUŞANA DEK
Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Ali Yalçın
, “
Ey soykırımcı katiller! Bugün insanlık sizden nefret ettiği gibi yüz yıl sonra da, bin yıl sonra da nefretle anılacaksınız!
” dedi. Türkiye'deki meydanların Gazze'nin yanında olduğunu haykırmak için dolup taştığını belirten
Hamas Siyasi Büro Üyesi Sami Ebu Zuhri,
“İ
stanbul'dan tüm dünyaya şunu haykırıyoruz: Şayet ABD ve onun yörüngesinde hareket eden ülkeler Gazze'nin karşısındaysa, tüm Türkiye ve tüm ümmet Gazze'nin yanındadı
r” diye konuştu.
Türkiye'deki Müslümanlara teşekkür eden Zuhri, özgür Kudüs'te buluşana kadar herkesi Allah'a emanet etti.
FİLİSTİN RENKLERİ GÖKYÜZÜNDE
FİLİSTİN RENKLERİ GÖKYÜZÜNDE
- Gazze'deki doktorları, avukatları, basın mensuplarını, anneleri ve çocuklarını temsilen sahneye çıkan Gazze destekçileri, Gazze halkının İstanbul'a mesajlarını aktardı. Eylemde Filistin bayraklarının renklerini içeren balonlar havalandı. Sanatçı Yücel Arzen, Mehmet Ali Aslan'ın eserleriyle yer aldığı eyleme, Grup Genç de ezgileriyle destek verdi. Miting, dualarla son buldu. Mitinge Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.
ANKARA’DAN İİT’YE ÇAĞRI
ANKARA’DAN İİT’YE ÇAĞRI
En geniş katılımlı gösterilerden biri de başkent Ankara’daydı. Ankara’da onbinler soykırımın yıl dönümünde Gazze ve Lübnan için 3 kilometre yürüdü. Birçok STK’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, çocuk, kadın ve binlerce kişi Gazze’nin sesi olmak için cadde ve sokakları doldurdu. Tepkinin insan seline dönüştüğü yürüyüşe AK Parti Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Jülide Sarıeroğlu, Lütfiye Selma Çam, Orhan Yeğin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) göreve davet eden vatandaşlar ‘
Ülkemde Siyonist istemiyorum
’ , ‘
Katil İsrail, Filistin’den defol
’ , ‘
Soykırıma isyan
’ sloganı attı. On binler İsrail ürünlerine ‘boykot’ çağrısı da yaptı.
TÜRKİYE MEYDANLARI DOLDURDU
TÜRKİYE MEYDANLARI DOLDURDU
- İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Konya’dan Hakkari’ye, Düzce’den Sinop’a, Kırıkkale’den Niğde’ye, Yalova’dan Amasya’ya kadar tüm şehirlerde “Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek”mitingleri düzenlendi. Ardahan, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Kilis, Sivas, Erzurum, Kars, Iğdır, Artvin, Bayburt, Isparta, Gümüşhane’de de binlerce kişi sokakları doldurdu. Gösterilere katılanlar, “Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma ‘Dur’ demek için buradayız” diye haykırdı. Meydanlarda İsrail kadar ABD’ye de öfke vardı.
VAZGEÇMEYECEĞİZ
VAZGEÇMEYECEĞİZ
Konya’da mitingte
Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal
'in gönderdiği video mesajı da yayınlandı. Meşal, mesajında “
Aksa Tufanı operasyonunun yıl dönümünü anmak ve Gazze’deki kardeşlerinizin zaferini kutlamak için meydanları dolduran sizlere en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. İrademizden, özgürlüğümüzden ve egemenliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Siyonizmin bizleri, bölgemizi ve dünyayı yönetmesine izin vermeyeceğiz
” ifadelerini kullandı.
Dünya Gazze için haykırdı
Dünya Gazze için haykırdı
Dünyanın birçok ülkesinde binlerce kişi Filistin ve Lübnan'a destek için meydanları doldurdu. Avustralya'nın birçok kentinde, Filistin ve Lübnan'a destek için yürüyüş düzenledi.
Ateşkes çağrısı yapan göstericiler, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen binlerce kağıt uçurtmayı yere serdi.
ABD’DE BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ
ABD’DE BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ
İsrail'in Gazze'de 1 yıldır süren soykırımı, ABD’nin birçok kentinde binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Başkent Washington'da Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı. New York, Chicago ve Los Angeles dahil başka eyaletlerde yüzlerce kişi ellerinde taşıdıkları Filistin ve Lübnan bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. İspanya, Pakistan, Fas'ta da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü.
BEBEKLER İÇİN KEFENLER
BEBEKLER İÇİN KEFENLER
- Meksika'da bir araya gelen yüzlerce kişi, saldırılarda hayatını kaybeden çocuk ve bebekler için bulvar üzerine temsili kefenler ve çiçekler bıraktı. Kanada'nın Toronto kentinde göstericiler, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Şili, Venezuela'da bir araya gelen yüzlerce kişi, soykırımı protesto etti.
POLİS ŞİDDETİNE PROTESTO
POLİS ŞİDDETİNE PROTESTO
İtalya'da polisin koyduğu gösteri yasağına rağmen binlerce kişi,
Ostiense Meydanı
'nda bir araya geldi. Almanya’da Filistin derneklerinin, İsrail soykırımı ve polis şiddetini protesto etmek üzere düzenlediği gösteriye binlerce kişi katıldı.
Din adamlarından barış çağrısı: Tek yürek olalım
Din adamlarından barış çağrısı: Tek yürek olalım
Müslüman alimler ve farklı inançlara mensup din adamları, Taksim Camii önünde “
Barışa Çağrı
” açıklaması yaptı. 15 ülkeden 50’den fazla din adamının katıldığı basın açıklamasında dünyaya seslenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları söyledi “
Akıl, vicdan ve sağduyu sahibi herkesin bu zulme karşı sesini yükseltmesi, katliama ve soykırıma karşı durması, tüm alanlarda boykota devam etmesi insan olmanın asgari bir gereğidir. Başta İslam ülkeleri olmak üzere, uluslararası kuruluşlar, Filistin ve çevresinde yaşanan soykırımı durdurmak için bir an önce harekete geçmelidir. Buradan dünyanın tüm vicdanlı insanlarına seslenmek istiyoruz. Ey Müslümanlar, ey insanlar. Bu vahşet karşısında tek yürek ve tek vücut olarak mücadelemize devam edelim.”
Öte yandan tüm camilerde “şehitler ve mazlumlar” için dua edildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'
ndeki duada Ali Erbaş, cemaate hitap etti.
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