AB'den Putin'i kızdıracak karar: Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna'ya gönderilecek

'nın savaş halinde olduğu Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye devam ediliyor..

'nın savaş halinde olduğu Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye devam ediliyor..

Bu tutarın hava savunması ile mühimmat sağlanması ve savunma sanayisinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağının altını çizen Borrel, bu konuyu uzun süredir veto eden Macaristan'ın yokluğunda alındığını belirtirken oy birliği gerektiren kararın nasıl alındığıyla ilgili detay vermedi.