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AB'den Putin'i kızdıracak karar: Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna'ya gönderilecek

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirin 1,4 milyar eurosunun gelecek ay Ukrayna'ya aktarılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

10:30 - 25/06/2024 Salı
AA
Vladimir Putin
Vladimir Putin
Rusya
'nın savaş halinde olduğu Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye devam ediliyor..

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.


1,4 milyar euro Ukrayna'ya gönderilecek


Borrell, bakanların dondurulan Rus varlıklarından sağlanan gelirin 1,4 milyar euroluk kısmının temmuzda Ukrayna'ya gönderilmesinde anlaştığını bildirdi.


Bu tutarın hava savunması ile mühimmat sağlanması ve savunma sanayisinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağının altını çizen Borrel, bu konuyu uzun süredir veto eden Macaristan'ın yokluğunda alındığını belirtirken oy birliği gerektiren kararın nasıl alındığıyla ilgili detay vermedi.


Borrell, Macaristan'ın 6,6 milyar euroluk fonun kullanılması konusundaki itirazının sürdüğünü, bunun aşılması için çalışmaların 27-28 Haziran'da yapılacak AB zirvesinde yeniden ele alınacağını kaydetti..


AB'de Rusya'ya ait 200 milyar eurodan fazla varlık var


Şubat 2022'de Ukrayna savaşının başlamasının ardından AB'de, 200 milyar eurodan (215 milyar dolar) fazla Rus Merkez Bankası varlığı donduruldu.


AB, Ukrayna'ya askeri yardımlar için "Avrupa Barış Fonu" adlı bütçe dışı mali fonu kullanıyor.


Ukrayna'nın desteklenmesine karşı çıkan Macaristan, bu fonda biriktirilen 6,6 milyar euronun iletilmesine karşı çıkıyor.




#Rusya
#NATO
#Ukrayna
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