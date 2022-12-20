ABD’nin İmamoğlu ilgisi neden

CHP’de uzun yıllar siyaset yapan isimler, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Ekrem İmamoğlu hakkında yargının kararını açıkladığı gün üst üste yayınladığı iki mesajın arkasındaki nedeni çözmeye çalışıyor. Deniz Baykal döneminde CHP’de uzun yıllar genel başkan yardımcılığı görevini de üstlenen tecrübeli bir siyasetçi, Türk dış politikası geleneğinin ilke olarak ‘hiçbir ülkenin iç siyasetine karışmadığı gibi hiçbir ülkenin de Türkiye’nin iç siyasetine karışmamayı’ merkeze koyduğunu anımsattı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, mahkemenin İmamoğlu kararı sonrasında yayınladığı iki mesajın da bu çerçevede okunabileceğine işaret eden tecrübeli siyasetçi, “CHP Genel Merkezi, ABD’nin İmamoğlu mesajlarına tepki göstermeyerek, bu ilke ile çelişiyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibinde de yer alan eski bir siyasetçi de “Bu tepki, ABD diplomasisi için alışmadık bir refleks değil” yorumunda bulundu; verilen kararın ABD medyasında, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden daha çok yer almasına da dikkat çekti.

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