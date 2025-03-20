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Abdullah Özdemir'den CHP'ye sert eleştiri: Kendi çaresizliklerini örtmeye çalışıyorlar

Abdullah Özdemir'den CHP'ye sert eleştiri: Kendi çaresizliklerini örtmeye çalışıyorlar

07:0220/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir.
AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bazı siyasetçilere sert tepki gösterdi. Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamları, yargıya baskı kurma ve kendi siyasi çaresizliğini örtme çabasından ibarettir. Anamuhalefet partisi temsilcileri, adaletin tecellisini beklemek yerine, algı operasyonlarıyla süreci siyasallaştırmaya çalışmaktadır." dedi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse, siyasi kimliği ne olursa olsun, hukukun üstünde değildir. Yargının başlattığı bir soruşturmayı çarpıtmak, kamuoyunu yönlendirmek ve süreci itibarsızlaştırmak, iyi niyetle izah edilemez." ifadelerini kullandı.

"Başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere bazı siyasetçilerin, hukuki süreci manipüle etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamları, yargıya baskı kurma ve kendi siyasi çaresizliğini örtme çabasından ibarettir." diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anamuhalefet partisi temsilcileri, adaletin tecellisini beklemek yerine, algı operasyonlarıyla süreci siyasallaştırmaya çalışmaktadır. Ancak unutulmasın ki, hiçbir siyasi figür veya grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin üstünde değildir. Adalet herkes için gereklidir ve hukuk, siyasi şovlara kurban edilemez.

Bizler hukukun üstünlüğünü savunmaya, yargı sürecini sükûnetle takip etmeye, yargının işleyişine gölge düşürecek her türlü provokasyona karşı uyanık olmaya devam edeceğiz."





#AK Parti
#Hukuk
#Abdullah Özdemir

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