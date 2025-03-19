İmamoğlu ile birlikte kimlere gözaltına alındı?

Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Ertan ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

Gözaltına alınan isimler arasında eski sanatçı Ercan Saatçi, işadamı Murat İlbak ve iki kardeşi ile işadamı Adem Soytekin, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Necati Özcan, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, işadamı Ali Gül, İşadamı Muhittin Palazoğlu, İşadamı Ahmet Palazoğlu da bulunuyor.