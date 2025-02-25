AB’yi çıkmazdan Türkiye kurtarır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın dünyadaki gelişmeler karşısında çıkmazda olduğunu ifade ederek, “Avrupa'yı içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir” dedi. Kabine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı 3 saat sürdü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Almanya’daki seçimlerden, Ukrayna-Rusya ilişkilerine kadar bir dizi konuda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti:

AVRUPA’DA AŞIRI SAĞ YÜKSELİYOR

Göçmen karşıtı ve İslam düşmanı aşırı sağ hareketin Batı'daki yükselişine dikkat çekiyorduk. Son dönemde yapılan birçok seçimde maalesef endişelerimizin haklılığı ortaya çıktı. Aşırı sağ hareketler, Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir. Ekonomik faktörlerin yanı sıra Avrupa merkez siyasetinin zamanın ruhunu doğru okuyamaması da bunun temel sebeplerinden biri. Geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi, ciddi bir krize girmiştir. Hayat gibi siyasette boşluk kabul etmez. Son seçimlerde görüldüğü gibi aşırı sağcı demagoglar boşluğu dolduruyor. Tabi buna Batı'nın Gazze'deki soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı eklemek gerekiyor. 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden liderler sınıfta kalmıştır. İtibar kaybının kısa sürede toparlanması mümkün değildir.

AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR

Son dönemde AB ile olan ilişkilerimizin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsiyoruz. Suriye ve Ukrayna’da yaşananlar Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını teyit ediyor. Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir.Can suyu verecek olan Türkiye'nin tam üyeliğidir. Avrupa Birliği bu gerçekle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız. Gerekli irade gösterilirse kısa sürede netice alabiliriz.

UKRAYNA DA MASADA OLMALI

(Rusya-Ukrayna savaşı) ABD Başkanı Trump'ın savaşı müzakereler yoluyla bitirme iradesini prensipte olumlu karışlıyoruz. Ama burada şu gerçek ihmal edilmemeli. Adil ve kalıcı barışa giden yol, ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklem açılabilir. İstanbul süreci hariç bugüne kadar kurulan masalarda Rusya dışlanmış bu nedenle arzu edilen netice alınmamıştır. Kalıcı barış için her türlü desteği vermeye hazırız. Bölgemiz kana gözyaşına ve çatışmaya artık doymuştur. Her ülkeye de ağır bedeller üreten bu savaşın son bulmasını istiyoruz. Kalıcı ve adil barış için elimizden geleni yapacağız.

Lavrov’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul etti. Külliye’deki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Adil ve kalıcı barış için çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili, “Adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 3’üncü yılı nedeniyle 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi’ne gönderdiği video mesajda, ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduklarını belirtti. Erdoğan, “Türkiye, 2014 yılında Kırım’ın ilhakından bu yana uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna’nın haklı davasına gereken desteği vermiştir. Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.







