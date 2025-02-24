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Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: Gündemde hangi konular var?

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: Gündemde hangi konular var?

16:0724/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından yeniden toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantının ana gündem maddesini, dış politikadaki son gelişmeler oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.55'te başladı.

Masada hangi konular var?

Kabine toplantısının ana gündem maddesini, dış politikadaki gelişmeler oluşturuyor.


Geçen hafta Ankara’yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin, kabinenin gündeminde olması bekleniyor.


Suudi Arabistan’da gerçekleşen ABD ile Rusya arasındaki görüşmenin çıktıları da kabinenin gündeminde.


Suriye’deki son gelişmeler de kabine toplantısında masaya yatırılacak önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Suriye’deki yeni yönetim ile Ankara arasındaki temaslar, Türkiye’den istenen bazı desteklerin kabinede konuşulması bekleniyor.


Gazze’deki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.


Ekonomi ise bir diğer önemli başlık. Ekonomideki son gelişmeler ile terörle mücadele konularının, kabinede görüşüleceği öğrenildi.



#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Ankara
#dış politika

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