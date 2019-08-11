Gündem Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
ADİYAMAN SAMSUN

Acemi kasaplar kendilerini kesti

Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti

Kurban Bayramı'nın ilk saatleriyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurbanlıklar yerine kendilerini kesen kasapların kimileri kendi imkanlarıyla hastaneye gelirken, durumu nispeten daha kötü olanlarsa ambulanslarla sağlık merkezlerine taşındı.

Haber Merkezi IHA
Hastaneler 'acemi kasaplar' ile doldu taştı.
Hastaneler 'acemi kasaplar' ile doldu taştı.

Kurban Bayramı'nın değişmeyen haberlerinden biri olan 'Acemi Kasaplar' bu bayramda da iş başında.

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu'nun dört bir yanında acemi kasap haberleri gelmeye devam ediyor.

Adıyaman’da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu.

Kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların saldırısına uğradı.

AA

Samsun'da da benzer görüntüler

Samsun'da da acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular.

Kurban kesimli sırasında acemi kasaplar ye kazara kendilerini kestiler, yada kurbanlık hayvanların boynuz darbeleri sonucu yara sürüklenmeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular.

Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline akın ettiler.

DHA

Kırklareli'deki acemi kasaplar

  • Kırklareli'nde bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
  • Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da kurbanın derisini yüzerken kendini yaraladı.
  • Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
  • Köçer Çetintürk, kurbanlık keserken bir anlık dalgınlığı nedeniyle bıçakla elini kestiğini söyledi.
  • Çetintürk, tedavisi için arkadaşlarının yardımıyla hastaneye geldiğini ifade etti.

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