Acemler trafiği rahatlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa trafiğinin kilit noktalarından olan Acemler’de trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bugüne kadar bölgede, kavşak kollarında şerit genişletmesi, Oulu tüp geçidi, Hayran Caddesi genişletme, Sedat 3 köprüsü, aktarma merkezi, Mudanya Kavşağı bağlantı kolları gibi pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi bölgeye bir köprü daha kazandırıyor. Nilüfer Çayı üzerindeki Soğukkuyu Köprüsü'ne ilave olarak yapılan yeni köprüde çalışmalara hız verildi. Mudanya ve Soğukkuyu geçişini rahatlatmak için projelendirilen köprünün tamamlanmasıyla, Mudanya ve Soğukkuyu dönüşleri buradan yapılacak ve özellikle pik saatlerde oluşan yoğunluk ortadan kalkacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın en önemli konularından biri olan ulaşım sorununa köklü çözümler için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Ulaşımın sadece Bursa’nın değil, gelişen tüm büyükşehirlerin önemli konu başlığı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz de bu çerçevede raylı sistemler, yeni yollar, köprüler, kavşaklar yaparak ulaşımı sorun olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz. Bu noktada şehir içi trafiğinin düğüm noktası olan Acemler'i rahatlatmak adına 5 ayrı noktada 750 milyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. Mudanya ve Soğukkuyu geçişini rahatlatmak için projelendirdiğimiz köprüde de çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.