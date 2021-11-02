Gündem Acı gerçek 15 gün sonra ortaya çıktı Ağır koku gelince fark edildi
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Acı gerçek 15 gün sonra ortaya çıktı: Ağır koku gelince fark edildi

Adana’da yalnız yaşayan bir kişinin, evinden koku gelmesi üzerine komşusunun şüphelenip durumu polise bildirmesiyle yaklaşık 15 gün önce öldüğü ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Acı gerçek 15 gün sonra ortaya çıktı: Ağır koku gelince fark edildi
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Adana'daki olay merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde 69176 Sokak’taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, lokantalarda çalışan ve iki çocuk babası olan Ömer Fehmi Karaçor (50) yıllar önce eşinden ayrılıp tek başına yaşamaya başladı. Karaçor’un 15 günden bu yana işe gitmediği arkadaşlarının da arayıp ulaşamadığı öğrenildi. Bugün de komşusu Günay Erenkara, sokaktan Karaçor’un evinin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark edince polise haber verdi.

Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

İHA

Olay yerine gelen ekipler Karaçor’un kapısını çaldı ancak açan olmadı. Daha sonra da çilingir çağırıp kapı açıldı. Karaçor’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

İHA

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Karaçor’un ölümünün üzerinden en az iki hafta geçtiğini, vücudunda çürümeler olduğunu belirledi. Bu arada, polis evde inceleme ve ceset üzerinde inceleme başlattı. İlk yapılan incelemede Karaçor’un vücudunda dış müdahaleye rastlanmadı.

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GÜNDEM
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Karaçor’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Erenkara ise Karaçor’un yalnız yaşadığını, koku sokağa taşınca öldüğünü fark ettiklerini söyledi.

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