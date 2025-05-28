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Açılışını kendisi yapmıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Laçın Havalimanı' paylaşımı

Açılışını kendisi yapmıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Laçın Havalimanı' paylaşımı

23:2428/05/2025, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya hesaplarında Laçın Havalimanı'nın açılışından görüntüler paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya hesaplarında Laçın Havalimanı'nın açılışından görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile açılışını yaptığı Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, Azerbaycan'a ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim İlham Aliyev ile birlikte bugün açılışını yaptığımız, Türkiye-Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin nişanelerinden biri olan Laçın Havalimanımız, Can Azerbaycan'a ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Laçın Uluslararası Havalimanı
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