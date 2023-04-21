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Adalet Bakanı Bozdağ'dan bayram mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'daki Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı. Aziz milletin bayramını kutlayan Bozdağ, Bu sene Ramazan'a da Ramazan Bayramı'na da buruk girdik. Zira 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler, ardından yaşadığımız sel nedeniyle pek çok canımızı kaybettik, yuvalarımız yıkıldı. Bu vesileyle bu bayram sabahında rahmete giden her bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da sabır diliyorum" dedi.

07:36 . 21/04/2023 Cuma
AA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bozdağ, bayram namazı için tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne geldi. Buradaki Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Bozdağ, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bozdağ, bugün Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Aziz milletin bayramını kutlayan Bozdağ, şunları kaydetti:
"İslam aleminin de bayramını gönülden tebrik ediyorum. Ramazanı huzur, barış ve güven içerisinde idrak ettik. Gönül isterdi ki dünyanın her yerinde Müslümanlar huzur, barış ve güven içerisinde ramazanı, bayramı idrak etsinler. Bu sene ramazana da Ramazan Bayramı'na da buruk girdik. Zira 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler, ardından yaşadığımız sel nedeniyle pek çok canımızı kaybettik, yuvalarımız yıkıldı. Bu vesileyle bu bayram sabahında rahmete giden her bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da sabır diliyorum. Yaralılarımıza Allah şifa versin. Ramazan bereketiyle geldi, bereketiyle gitti."

Bozdağ, herkesin sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmesini temenni etti.

Bakan Bozdağ'a, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.



#Bekir Bozdağ
#Şanlıurfa
#Bayram namazı
36 dakika önce
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