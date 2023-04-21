Adalet Bakanı Bozdağ'dan bayram mesajı

"İslam aleminin de bayramını gönülden tebrik ediyorum. Ramazanı huzur, barış ve güven içerisinde idrak ettik. Gönül isterdi ki dünyanın her yerinde Müslümanlar huzur, barış ve güven içerisinde ramazanı, bayramı idrak etsinler. Bu sene ramazana da Ramazan Bayramı'na da buruk girdik. Zira 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler, ardından yaşadığımız sel nedeniyle pek çok canımızı kaybettik, yuvalarımız yıkıldı. Bu vesileyle bu bayram sabahında rahmete giden her bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da sabır diliyorum. Yaralılarımıza Allah şifa versin. Ramazan bereketiyle geldi, bereketiyle gitti."