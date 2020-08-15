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ANKARA

Adana haberleri: Bombalı eylem hazırlığında terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi. Ayrıca örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana’da yakalandığını duyurdu.

  • İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, bugün Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırları içerisindeki bölgede şüpheli bir erkek şahsın patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem yapma hazırlığı icerisinde olduğu bilgisi alınması üzerine Adana İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlükleri ekiplerince operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan aracın arka tarafında siyah bir çanta bulunması üzerine olay yerine hemen uzman ekip çağrıldı" ifadelerine yer verildi.

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"Toplam 37 kg TNT patlayıcı madde ele geçirildi"

  • Açıklamada, uzman ekiplerce yapılan çalışma neticesinde çanta içerisinde 20 kg patlayıcı madde (TNT) yakalandığı aktarılırken, "Araç şoförünün sorgulamada, teröristi otostop yaparken araca aldığını beyan etmesi üzerine, teröristin araca bindiği yerde çalışma başlatıldı. Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 17 kg patlayıcı madde (TNT) daha bulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile birlikte toplam 37 kg TNT ele geçirildi. Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK- YPG’nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi" denildi.
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