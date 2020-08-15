İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Hayat

Koronavirüs nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan ve "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, diploması 43 yıl sonra düzenlenen törenle oğlu Onur Taşçıoğlu'na verildi. Zamanın terör olayları dolayısıyla diplomasını törenle alamayan Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, "Bu seneki diploma töreninde 77 mezunlarına da diplomaları verildi. Diplomasını alamayanlardan biri de babammış. Ne yazık ki yine kendisi alamadı" dedi.