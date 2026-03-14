Adana merkezli 6 ilde 'yasa dışı bahis operasyonu': 28 şüpheli yakalandı

15:30 14/03/2026
İçişleri Bakanlığı, operasyonun detaylarını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında hesaplarında toplam 4,5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 28 şüpheli yakalandı.


Adana merkezli 6 ilde icra edilen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada,
"Adana merkezli 6 ilde ‘Yasa Dışı Bahis’ suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 4,5 milyar lira işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. 24’ü tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 2 bin 251 adet banka, 13 adet kripto varlık ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına el konuldu. Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi"
ifadeleri yer aldı.


#İçişleri Bakanlığı
#yasa dışı bahis
#jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON GELİŞMELER: 10 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?