Adana'da çifte festival

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki yolculuğu, ilk durak olan Adana'da, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış programında, "9 günde çok sayıda etkinliğin olacağı, dolu dolu bir festival ve karnaval gerçekleştirilecek" diye konuştu. Köşger, Adana'nın gastronomisiyle ilgili de etkinlikler yapılacağını belirterek "Adana bir şehir olarak komple doya doya şenliklerle eğleniyor" dedi.