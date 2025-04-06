Adana'da çifte festival

Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ilk yolculuğu Adana'da, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile başladı. Ziyaretçiler, 9 gün boyunca kentin gastronomi noktalarını keşfederken çok sayıda, konser, sergi ve atölyelere katılma imkanı bulacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki yolculuğu, ilk durak olan Adana'da, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış programında, "9 günde çok sayıda etkinliğin olacağı, dolu dolu bir festival ve karnaval gerçekleştirilecek" diye konuştu. Köşger, Adana'nın gastronomisiyle ilgili de etkinlikler yapılacağını belirterek "Adana bir şehir olarak komple doya doya şenliklerle eğleniyor" dedi.
FERDİ TAYFUR SERGİSİ
Katılımcılar, "Bahar Çiçekleri ve Adana'nın Eski Fotoğrafları", "Sabahçı Kahvesi ve Misis'ten Yükselen Tarih", "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir, Çarpana ve Türkiye'nin Minyatürleri adlı sergileri inceledi, sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı. Merhum Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi de festival kapsamında Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi'nde ziyarete açılacak. Sanatçının orijinal giysileri, afiş ve plaklarının yer aldığı sergide, Ferdi Tayfur için özel olarak hazırlanan belgesel de gösterime sunulacak. Türkiye'de 9 Kasım'a kadar 20 şehirde Kültür Yolu Festivali düzenlenecek.