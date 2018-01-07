Adana'da polisin dikkatini çekti!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da çalınan bir otomobilin oto kaportacılık yapan Bünyamin K.'da olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki tamirhaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda yan yana duran aynı model ve renkteki biri pert, diğeri sağlam iki otomobil polisin dikkatini çekti.

Yapılan incelemede 68 EV 468 plakalı otomobilin motor-şase numaralarıyla ruhsattaki rakamlar örtüşmedi. Polis, bu plakanın pert durumdaki araca ait olduğunu, diğer motor-şase numaralı aracın da İstanbul Sarıyer’de bir süre önce çalınan ve Ragıp Necdet D.'ye (59) ait olduğunu belirledi.

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Suçüstü yakalanan işletme sahibi Bünyamin K. gözaltına alındı.

Polis, Bünyamin K.'nın gelini Gülşen K.'ya ait olan ve bir kaza sonrasında perte çıkan lüks otomobille aynı model ve renkteki aracın İstanbul'dan çalınması talimatını verdiğini, çalınan otomobile de genç kadının aracına ait plakanın takılarak İstanbul'dan Adana'ya getirildiğini, zanlının kendi tamirhanesinde her iki otomobilin motor-şase numaralarını değiştirip, pert halindeki aracı tamir edilmiş gibi gösterip satmak istediğini belirledi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Bünyamin K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu"na göre çaldığı otomobilin piyasa değeri olan 125 bin lira 'kefalet' ile serbest bırakıldı. Mahkeme, söz konusu ücretin de 3 taksitle ödenmesine hükmetti.

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"Arabamdan umudumu kesmiştim"

Bu arada polis, iş adamı Ragıp Necdet D. ile bağlantıya geçip, aracının bulunduğunu bildirdi.

İlk başta polise inanmayan Ragıp Necdet D.'nin,"Arabamdan umudumu kesmiştim. Parçalanarak satılmasını beklerken tek parça buldum" dediği öğrenildi.