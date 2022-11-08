Aday yerine iş bölümü

Altılı masa sekizinci toplantısını pazartesi günü DEVA Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirecek. Bu toplantıda da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci, seçim güvenliği, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ile genişleme ve komisyon raporlarının görüşülmesi bekleniyor. Kamuoyunun beklentisinin aksine adayın olası seçim kararına endekslendiği masada, bu zamana kadar birçok komisyon oluşturulmuştu. 14 Kasım’daki yapılacak görüşmede de masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenmiyor. Bunun yerine mevcut komisyonlara yeni ilaveler yapılabileceği konuşuluyor. Oluşturulacak komisyonun aday için özel bir komisyon olacağı, seçim sürecindeki işleyiş ve iş bölümünü konu edineceği belirtiliyor.

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