Adaylık kavgasına alet edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’de bütçe görüşmelerinin son gününde Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararı değerlendirdi. Karar üzerinden suni gündem inşa edilmeye çalışıldığını belirten Oktay şu ifadeleri kullandı: Yargı süreci devam ediyor. Daha istinaf ve Yargıtay aşamaları var. Mahkeme kararlarının arkasında ‘siyasi akıl’ aramak, ‘siyasal akılsızlığın’ ta kendisidir. Adaylık kavgasının Cumhurbaşkanımıza yönelik kirli bir kampanya üzerinden yürütülmeye kalkılması, bunu yapanların kendi kifayetsizliklerini ikrarıdır. Cumhurbaşkanımız mücadelesini siyaset meydanında verir! Kendine güvenenleridelikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz!

GÜNDEM Bahçeli'den 'İmamoğlu' açıklaması: İstinaf yolu açıkken felaket naraları atmak sahtekarlıktır