Adım adım takip etmiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruk atan Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Şüphelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tengioğlu'nun törenden önce Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde olduğu ve Özel içeri girmeden önce yakınında bulunduğu ana ilişkin görüntülere ulaşıldı. AKM önünde Özel’in çıkışını beklediği belirlenen saldırganın Özel’i adım adım takip etmesi, saldırının planlı olduğunu ortaya koydu.





KIZGIN OLDUĞUM İÇİN YAPTIM

İlk ifadesinde “Yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için vermediler. Bundan dolayı uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Program olduğunu duyunca Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım. Oraya gittiğimde aslında saldırı niyetim yoktu, ancak gördüğüm an sinirlerime hakim olamadım” diyen saldırganın gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.





BEYOĞLU’NDAN YARDIM ALIYOR

Tengioğlu’nun şubat ayında yardım için CHP'li Beyoğlu Belediyesi’ne başvurduğu, adres olarak Çukur Mahallesi’nde bir evi gösterdiği öğrenildi. İddiaya göre belediye yetkilileri Tengioğlu ile görüştü. Maddi gelirini “sıfır” beyan eden saldırgan, o tarihten beri Beyoğlu Belediyesi'nden ayni yardım alıyor, genel sağlık sigortasından faydalanıyordu. Tengioğlu, her ay bir sosyal markete giderek kendisine tanınan 200 puanla alışveriş yapıyordu.





İki yıldır aynı pansiyonda kalıyor

Yazları Alanya’da çalıştığı, büyükşehir ve bazı belediyelerden 1000-2000 lira yardım aldığı, 4 bin 600 lira da 65 yaş aylığı olduğu öğrenilen Selçuk Tengioğlu’nun yaşadığı yer ve bağlantıları araştırılıyor. Saldırganın 2 yıldır AKM’ye yaklaşık 2 km mesafede “İstanbul Taksim 34” adlı bir pansiyonda kaldığı ve buraya aylık 4 bin lira ödediği öğrenildi. HTS ve para hareketleri incelenen saldırganın FETÖ ve PKK gibi herhangi bir terör örgütü bağına rastlanmadı.





SABIKALI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK

Tengioğlu’nun kaldığı pansiyonun ruhsatsız olduğu belirlendi. Pansiyon mühürlendi, sahibi ise gözaltına alındı. Mühürleme esnasında Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan pansiyon sahibi, “Çok konuşmayan biriydi. Sabıkalı olduğunu bilmiyordum. Ara sıra çalışırdı. Sabah 10.00’da çıkıp, akşam 22.00’de gelirdi. Kendisinden bugüne kadar hiç şüphelenmedik. Evlat katili olduğunu, Özgür Özel’e saldırdıktan sonra öğrendik” dedi.





Protokol bölümüne nasıl geçti?

Cenaze sebebiyle AKM’nin ön kısmında protokol için alan ayrılmıştı. Bu alan polis bariyeriyle çevrilirken, sivillerin giriş-çıkışına izin verilmiyordu. Programı takip eden bazı basın mensuplarının bile girmekte zorlandığı bu alana Tengioğlu’nun nasıl girdiği araştırılıyor. Protokol girişine AKM personelinin kimlik kontrolünden sonra geçildiği dikkate alındığında, saldırganın program boyunca bu alanda nasıl kaldığı merak ediliyor.



