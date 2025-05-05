CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda sıcak gelişme: Bir kişi daha gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun konakladığı pansiyonun sahibi de gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükselmiş oldu.