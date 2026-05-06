Adıyaman’da su tankeri devrildi: Kazada ölen ya da yaralanan olmadı

Adıyaman’da kontrolden çıkan su tankeri devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Ekinci Köyü yakınlarında 06 DR 1428 plakalı su tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Kaza yapan araç, yapılan kontrollerin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.