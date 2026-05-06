Kocaeli'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı

6/05/2026, Çarşamba
DHA
Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi sürerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kavşakta kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazda 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anına ilişkin kamera kaydı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi Dörtyol mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 41 ARV 322 plakalı motosiklet, F.B. yönetimindeki 41 BBB 611 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki A.D. ve M.S.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavileri sonrası Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


#Kocaeli
#Gölcük
#kaza
