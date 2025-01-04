Adli Tıp’a ‘yapay zeka’ desteği

Adli Tıp Kurumu veri içeren delillerdeki metinlerde belli anahtar kelimelerin aranmasını ve indekslenmesini yapay zekaya emanet edecek. Ayrıca klasik yöntemlerle yapılması çok fazla zaman alan tüm süreçler yapay zeka ile gerçekleştirilecek. Buna göre, suç türü ile ilgili hangi kelimelerin, hangi cümle yapılarının daha önemli olduğu, organize suç faillerinin ortak özelliklerinin belirlenmesi, davranış kalıpları, duygu durumlarının tespiti, bir metnin kimin elinden çıktığının analizi gibi işler yapay zekadan sorulacak. Şüpheli mektuplar, dava konusu senetler, reddedilen imzalar günümüzde adli belge ve imza inceleme uzmanlarınca detaylı analizlere tabi tutulmakta, harflerin birbirleri ile ilişkileri, kalemin hareket hızı, yönü, mürekkep ve kâğıdın öznitelikleri, sembollerin kesişmeleri, başlangıç ve bitiş noktaları gibi birçok detay araştırılmakta. Bu yorucu ve dikkat gerektiren incelemelerde, verilerin dijital hale çevrilmesi, aynı görüntü karşılaştırmada olduğu gibi istatistiksel sonuçlar elde edilmesini hızlandıracak. Suçun failine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacak.