Yeni yapay zeka insan seviyesine erişti

Yapay zeka alanında devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. OpenAI'ın geliştirdiği yeni yapay zeka modeli o3, "genel zeka" testinde insan seviyesine ulaşmayı başardı.





ARC-AGI kıyaslama testinde yüzde 85 puan alan o3, önceki yapay zeka modellerinin çok ötesine geçerek ortalama bir insanın performansıyla eşdeğer bir sonuç elde etti.





AGI nedir?





Yapay Genel Zeka (AGI), insan gibi düşünebilen, öğrenebilen ve farklı durumlara uyum sağlayabilen bir yapay zeka anlamına geliyor. AGI'ın geliştirilmesi, yapay zeka araştırmalarının en önemli hedeflerinden biri.





ARC-AGI testi, yapay zekanın az sayıda örnekle genelleme yapabilme yeteneğini ölçüyor. o3 modeli, bu testte yüzde 85 puan alarak insan seviyesine ulaştığını gösterdi.









O3 modelinin özellikleri





Genelleme kapasitesi: o3, az sayıda örnekten öğrenebiliyor ve yeni durumlara uyum sağlayabiliyor.





Zayıf kurallar: o3, genelleştirme için gereksiz varsayımlarda bulunmadan en basit ve etkili kuralları belirleyebiliyor.





Düşünce zincirleri: o3, farklı "düşünce zincirleri" oluşturarak problemleri çözmek için adımlar tanımlayabiliyor.





AGI'ye doğru bir adım mı?





o3'ün bu başarısı, AGI hedefine doğru atılmış büyük bir adım olarak görülüyor. Ancak, bazı uzmanlar o3'ün henüz gerçek AGI seviyesine ulaşmadığını savunuyor.





o3'ün ARC-AGI testine özgü bir sezgisel yaklaşım geliştirmiş olabileceği ve bu yeteneklerin gerçek dünyadaki kapasitesini tam olarak yansıtmayabileceği belirtiliyor.





Daha fazla araştırma gerekiyor





o3'ün gerçek potansiyelini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. OpenAI, o3'ün nasıl çalıştığına dair detaylı bilgi henüz paylaşmadı.





Modelin yetenekleri, sınırlamaları ve gerçek dünya performansı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç var.





Yapay Zeka'nın geleceği





Eğer o3, iddia edildiği gibi testi başarılı bir şekilde geçtiyse, bu yapay zekanın geleceği için bir dönüm noktası olabilir.





Kendi kendini geliştirebilen yapay zeka çağının başlangıcına şahit olabiliriz. Bu durumda, AGI'nin nasıl yönetileceği konusunda ciddi bir değerlendirme yapmamız gerekecek.



