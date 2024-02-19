‘Yapay zeka’ bahane

CHP teşkilatı yapay zekâ ile aday tespitini inandırıcı bulmadı.

Seçim sürecinde CHP, mevcut belediye başkanlarını ve aday adaylarını ilk olarak memnuniyet anketi ve teşkilatın katılacağı temayül yoklaması ile eleyeceğini duyurdu. Bazı bölgelerde elemeden sonra ortaya çıkacak isimler ise şehrin ya da ilçenin profili, vatandaşın beklentileri gibi kriterlerden geçirilecekti.

O SEÇTİ!

Ancak sonrasında aday belirleme sürecine yapay zekâ da eklendi. Yeni Şafak’ın duyurduğu CHP’nin aday belirlemek için kullandığı yapay zekâ yönteminde, adayların isimlerinin sisteme girildiği, sonrasında il, ilçe ve beldenin yapısına ilişkin bilgilerin eklendiği, şehrin profiline ve adayın CV’sine göre yapay zekâ sisteminin elediği bildirildi.

ÖN SEÇİM OLSAYDI

CHP yönetiminin en doğru adayı belirlemek için işlettiği belirtilen ‘yapay zekâ modeli’ parti içinde tepki topladı. Bu çerçevede aday adayı bile olmayan bir ismin Çankaya’dan aday gösterilmesi eleştirilirken “Çankaya’da, yapay zekâ kullanılmadı mı? Yapay zeka, Çankaya’da hiç tanınmayan ve aday adayı bile olmayan 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner’i belirleyemez” diyorlar” dendi. Ön seçim yerine yapay zekâ işletilmesi de eleştiri konusu oldu.







