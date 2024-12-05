Yapay zeka rekabeti başladı

Temelde insan davranışını taklit eden makine öğrenmesi olan yapay zekâ ekonomide belirgin hale gelmeye başladı. Z Raporu’nun Aralık sayısında, sanayiden hizmetlere kadar tüm alanlarda kullanımı artan yapay zekanın gelişimi masaya yatırıldı. Bu alanda ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet bulunurken, yapay zekânın önümüzdeki 5 yıl içinde küresel ekonomiye 15.7 trilyon dolar katkı sağlayacağı öngörülüyor. Kendi ulusal yapay zekâ stratejisini yayınlayan ülkelerden biri olan Türkiye’de de yapay zekâ alanında önemli gelişmeler var.





DÜNYANIN BAĞLANTI NOKTASI: TÜRKİYE

Türkiye, yılın ilk 8 ayında 6,4 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Bu yatırımların yüzde 33,8’ini imalat sektörü, yüzde 21,2’sini toptan ve perakende ticaret sektörü alırken, ulaştırma ve depolama sektörü ise yüzde 10,1 oranında yatırım çekti. Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkeler ise Hollanda, Almanya ve ABD oldu. Dünyanın bağlantı noktası konumunda bulunan Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 70 ülkeye, 1,3 milyar insana ve 30,2 trilyon dolarlık ekonomiye ulaşma imkânı sunuyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu da Türkiye’de 2024 yılında yatırım ortamını ve gelecek hedeflerini Z Raporu’nda değerlendirdi.





TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ KÜRESEL BİR GÜCE DÖNÜŞTÜ

Türkiye savunma sanayiindeki yerli ve milli üretim atılımlarıyla dünya pazarında yükselişini sürdürüyor. 2023’te ihracatını 5,5 milyar dolara çıkaran Türkiye, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi İHA’larla küresel liderlik yarışında dikkat çekerken, yerlilik oranını yüzde 80’e yükseltti. Küresel savunma harcamalarının 2,4 trilyon dolara ulaştığı bu dönemde, Türkiye, rekabetçi bir oyuncu olarak öne çıkıyor.





OTOMOTİVDE DENGELER DEĞİŞTİ

Çinli otomobil üreticilerinin üretim avantajları, Avrupa'daki otomobil üreticilerini derinden etkilemeye devam ediyor. Almanya Otomotiv Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre, 2019'da Çin pazarındaki payı yüzde 26,2 olan Alman otomobil üreticileri, 2024'ün ilk yarısında yüzde 20,3'e gerilerken, Çinli markaların pazar payı yüzde 30'dan yüzde 66’ya yükseldi. Tüm bu veriler, Türkiye de dâhil Avrupa'ya ihracat yapan tüm üreticileri de bu sınava dâhil ettiğini gösteriyor.





Z RAPORU YAZARLARI GELİŞMELERİ YORUMLUYOR

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Kapalıçarşı yönetim felsefesi?’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.



