Anadolu Ajansı (AA) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen “II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu” bu sabah başladı. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te “Albert Long Hall”da yapılan sempozyumda, medyanın dijitalleşmesiyle ortaya çıkan hukuki, etik ve teknolojik meseleleri tartışmak amacıyla sektör profesyonelleri, hukukçular, akademisyenler ve teknoloji uzmanları bir araya geldi.
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