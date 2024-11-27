Gladyatör’de Filistin sansürü

Gladyatör 2 filmi vizyona girmesiyle tartışmaları da beraberinde getirdi. Ridley Scott’ın yönettiği efsanevi Gladyatör filminden 24 yıl sonra çekilen Gladyatör 2’de, önemli bir kadın karaktere hayat vermesi planlanan May Calamawy’nin sahneleri kesildi. Projenin ilk duyurularıyla tamamen zıt olan bu durum, oyuncunun sosyal medya paylaşımlarında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştirmesiyle ilişkilendirildi. ABD’de yaşayan Mısır-Filistin kökenli oyuncu May Calamawy’nin uğradığı sansür, Hollywood’un Filistin yanlısı sesleri kesmek için yaptığı baskıyı gündeme taşıdı.





May Calamawy

YAPIMCILARDAN İSRAİL’E FİNANSAL DESTEK

Calamawy’nin Gladyatör 2 filminde önemli bir kadın karakteri canlandıracağı duyurulmuş, tanıtım materyallerinde ise rolünün Paul Mescal’ın hayat verdiği Lucius’un hikâyesinde merkezi bir yere sahip olacağı ifade edilmişti. Ancak film yayınlandığında, Calamawy’nin rolünün tamamen kesildiği ve yalnızca kısa bir süre hiç repliksiz olarak göründüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada, Hollywood’daki politik atmosferin ve yapımcıların İsrail yanlısı tutumlarının bu kararı etkilediği iddia edildi. Paramount Pictures ve bağlı yapımcıların İsrail’e verdiği finansal destek, yapılan değişikliklerin politik bir karar olduğu yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.





BARRERA DA ÇIĞLIK 7 FİLMİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Calamawy’nin yaşadığı durum, yalnızca bireysel bir sansür örneği değil, aynı zamanda Filistin’e destek veren sanatçıların Hollywood’da karşılaştığı sistematik baskının bir yansıması. Benzer bir olay, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştiren Melissa Barrera’nın da başına geldi. Sosyal medya paylaşımlarının “antisemitik” olduğu gerekçesiyle Çığlık 7 filminden kadro dışı bırakılan Barrera, 7 Ekim 2023’ten beri Filistin’e açık destek verdi. Genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarında İsrail’in eylemlerini sert bir şekilde eleştirerek, Filistin halkının maruz kaldığı trajedilere dikkati çekti. İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendiren Barrera, özellikle çocukların hayatını kaybettiği görüntüler eşliğinde dayanışma mesajları yayınladı. Bu paylaşımlar, Çığlık 7 filminin yapımcısı Spyglass Media tarafından “rahatsız edici” olarak değerlendirildi. Ardından yapım şirketi, Barrera’yı kadrodan çıkarma kararı aldı.





İSRAİL’İ ELEŞTİREN İŞİNDEN OLUYOR

Melissa Barrera’nın işten çıkarılması, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Pek çok kullanıcı, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve Hollywood’un Filistin yanlısı sesleri susturma eğiliminde olduğunu savundu. Bu olayın ardından, Wednesday dizisiyle tanınan Jenna Ortega gibi isimler de Barrera’ya destek verdi ve benzer tepkilerle karşılaşma riskini göze aldı. Bazı ünlüler 7 Ekim 2023’ten itibaren Filistin’e verdikleri destek nedeniyle baskılarla karşılaşsa da geçmişten beri Filistin’i destekleyen bazı isimler bu zorluklarla yıllardır mücadele ediyor.











