Eksik iş primine yapay zeka takibi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim kayıt sistemi üzerinde farklı aylarda prim günlerini karşılaştıracak. Bakanlık, önceki aydan en az yüzde 20 daha düşük prime esas kazancının tespit edilmesi durumunda hem işyerini hem de işçiyi bilgilendirecek.

Her iki tarafa da yapılacak bilgilendirmeler sayesinde sigorta kaybı anlık olarak işçi ve işverene aktarılarak, çözüme kavuşturulacak. Yapay zekalı ve ileri teknolojili sistemler işveren için de kolaylıklar sağlayacak. Bu kapsamda işverenin SGK nezdinde çalışanları ve kendisi adına yürütmüş olduğu tüm faaliyetler tek bir platforma taşınacak. Zaman tasarrufu ve kontrolü artıracak çevrimiçi sistem kısa süre içerisinde kullanılmaya başlanacak. Bu sistem ile kurumlar arası koordinasyon da güçlenecek ve veri paylaşımı protokolleri azaltılarak bürokrasi de azaltılmış olacak.