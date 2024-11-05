Eksik iş primine yapay zeka takibi

Yapay zeka ve ileri düzey teknolojiler çalışma hayatına entegre edilecek. Akıllı sistemler sayesinde hem işveren hem de işçi sürekli olarak bilgilendirilerek hak kaybının ve yanlışlığın önüne geçilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim kayıt sistemi üzerinde farklı aylarda prim günlerini karşılaştıracak. Bakanlık, önceki aydan en az yüzde 20 daha düşük prime esas kazancının tespit edilmesi durumunda hem işyerini hem de işçiyi bilgilendirecek.
TÜM İŞLEMLER TEK PLATFORMDA
Her iki tarafa da yapılacak bilgilendirmeler sayesinde sigorta kaybı anlık olarak işçi ve işverene aktarılarak, çözüme kavuşturulacak. Yapay zekalı ve ileri teknolojili sistemler işveren için de kolaylıklar sağlayacak. Bu kapsamda işverenin SGK nezdinde çalışanları ve kendisi adına yürütmüş olduğu tüm faaliyetler tek bir platforma taşınacak. Zaman tasarrufu ve kontrolü artıracak çevrimiçi sistem kısa süre içerisinde kullanılmaya başlanacak. Bu sistem ile kurumlar arası koordinasyon da güçlenecek ve veri paylaşımı protokolleri azaltılarak bürokrasi de azaltılmış olacak.
İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILACAK
Gençlerin özellikle iş bulmada yaşadığı sorunların önüne geçmek için de ileri teknolojiler kullanılacak. Gençlerin eğitimde ve istihdamda olmama nedenlerine uygun olarak işgücüne katılım oranlarını artıracak cezbedici programlar oluşturulacak. Teknoloji programları ile gençlerin istihdama katılması sağlanacak ve kişiye özel yapay zeka destekli programlar hazırlanacak.