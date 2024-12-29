Yapay zekâ tamam sıra robotlarda

Geride bırakmaya hazırladığımız yılda yapay zekâ çağı resmen başladı. Bazılarımız için yeni olsa da artık telefonlardan bilgisayarlara kadar hemen her yerde yapay zekâyı test ettik. “Bu teknoloji işimizi elimizden alacak mı?” sorusu için erken olsa da cep telefonları, sesli yanıt sistemleri ve hizmet sektörü gibi farklı alanlarda onu test etmeye başladık. Yapay zekâ, iş dünyasının birçok alanında daha da yaygınlaşıyor. Özellikle doğal dil işleme ve görüntü tanımada büyük ilerleme görülüyor.





REKABET KIZIŞACAK

2025’te bu uygulamaların günlük hayatımızda yer alması beklenirken belki de eş zamanlı olarak hızla robot teknolojilerin gelişimine tanık olacağız. Robotlar, üretimden hizmet sektörüne kadar birçok alanda daha fazla iş yapacak. Çin ve ABD başta olmak üzere, insansı robotlar alanında rekabet arttı. Öte yandan, robot hayvanlar konusunda da ciddi mesafe alındı. Birçoğu yapay zekâ ile donatılmış bu teknolojiler, bir dönemin bilim kurgu filmlerinin yakın zamanda gerçek olacağını gösterdi. Ev işlerinde yardım eden robotlar, görme engellilere hayatı kolaylaştıran veya afetlerde ulaşılamayan yerlere girebilen robot köpekler, 2024 yılında peşi sıra tanıtıldı.





KARGO VE TESLİMAT İŞLERİNDE KULLANIMI BAŞLADI

Birçok teknoloji uzmanına göre, artık robot çağı başladı. Tüketicilerin kullanımına sunulan örnekler dışında iş gücü piyasasında da onları görebileceğiz. Örneğin, kargo ve teslimat depolarında robotlar kullanmaya başlayan Amazon, bu alana milyarlarca dolar yatırdı. Birçok tesisinde paketleme işi robotlarla yapılıyor. Benzer şekilde, Çinli bilim insanları, düşük yer çekimli ortamlarda bile duruşunu ayarlayıp iniş yapabilen, kedilerden esinlenen bir robot üretti.





SAĞLIKTA KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ DEVRİMİ

Kuantum bilgisayarlar konusunda da 2025’te ciddi ilerleme bekleniyor. Bu bilgisayarlar, karmaşık problemleri çözme konusunda çığır açacak. İlaç geliştirme, malzeme bilimi ve yapay zekâ gibi alanlarda da önemli etkileri olacak. Öte yandan, sağlık sektöründe kişiselleştirilmiş tedaviler ve yeni ilaçların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Biyoteknoloji ve akıllı ilaçlarda yapay zekâ devrimiyle beraber peşi sıra yeniliğe tanık olacağız.





TEKNOLOJİYE ETİK DÜZENLEMELER YOLDA

Türkiye’de dahil olmak üzere birçok ülkede 5G alanında önemli gelişmelere tanık olacağız. 6G ise özellikle sanayi alanında kendine daha fazla yer bulmaya başlayacak. Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, hızlı ve güvenilir internet bağlantıları sağlayacak. Siber saldırılarla mücadele için oldukça gelişmiş güvenlik çözümleri geliştirilecek. 2025’te yeni ahlâki sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, teknolojinin etik kullanımı ve düzenlenmesi önemli bir konu haline gelecek.



