Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem: İzmir'de de hissedildi

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem: İzmir'de de hissedildi

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:254/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ege'de 28 Ocak'tan bu yana yaşanan 'deprem fırtınası' sürüyor.
Ege'de 28 Ocak'tan bu yana yaşanan 'deprem fırtınası' sürüyor.

Son bir haftadır deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi Santorini Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir'de de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi’nde meydana gelen en büyük deprem olması dikkat çekti.

AFAD, Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.


İzmir'de de hissedildi

Ege Denizi'nde merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesinin 152.31 kilometre açığı olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.04'te, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir'de de hissedildi.


Şu ana kadarki en büyük deprem

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kaydedilen depremin 28 Ocak'tan bu yana bölgede ölçülenler arasındaki en büyük olması dikkati çekti.


Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası sürerken, 26 Ocak'tan bu yana 754 deprem meydana geldiği kaydedildi.


#AFAD
#Ege Denizi
#deprem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kar yağışı bu illeri etkileyecek: Kayseri, Niğde, Nevşehir, Sivas okullar tatil mi?