Ege Denizi'nde merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesinin 152.31 kilometre açığı olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.04'te, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir'de de hissedildi.

Şu ana kadarki en büyük deprem

Şu ana kadarki en büyük deprem

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kaydedilen depremin 28 Ocak'tan bu yana bölgede ölçülenler arasındaki en büyük olması dikkati çekti.