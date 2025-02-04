Son bir haftadır deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi Santorini Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir'de de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi’nde meydana gelen en büyük deprem olması dikkat çekti.
AFAD, Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
İzmir'de de hissedildi
Ege Denizi'nde merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesinin 152.31 kilometre açığı olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.04'te, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir'de de hissedildi.
Şu ana kadarki en büyük deprem
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kaydedilen depremin 28 Ocak'tan bu yana bölgede ölçülenler arasındaki en büyük olması dikkati çekti.
Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası sürerken, 26 Ocak'tan bu yana 754 deprem meydana geldiği kaydedildi.