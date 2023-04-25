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AFAD Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı

AFAD'ın resmi hesabından yayımlanan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48 itibarıyla 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini. Depremin derinliği 11, 34 kilometre olarak kayda geçti.

21:56 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

AFAD'ın resmi hesabından yayımlanan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48 itibarıyla 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini. Depremin derinliği 11, 34 kilometre olarak kayda geçti.

Ayrıntılar geliyor...



#Deprem
#Malatya
#AFAD
#Pütürge
23 dakika önce
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