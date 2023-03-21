AFAD'ın ek binasında yangın

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, muhalif gazeteci İsmail Saymaz'ın "AFAD depremden 36 saat sonra TSK'dan yardım istedi" iddiası üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çataklı, depremin ilk anlarında AFAD Acil Durum Merkezi'nden hava aracı talep etmek için yapılan ihbarın ses kaydını paylaştı. Çataklı'nın paylaştığı ses kaydında görevlinin "Çok büyük bir deprem oldu. Merkez üssü daha çözülemedi. Hatay tarafı diye düşünüyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın görevlendirilmesi gerekiyor." sözleriyle yardım istediği belirlendi.