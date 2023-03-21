AFAD'ın ek binasında yangın

AFAD
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Ankara'daki merkezinde kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu ek binada sabah saatlerinde yangın çıktı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada,
"Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür"
denildi.
Ayrıca yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
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1 saat önce