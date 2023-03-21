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AFAD'ın ek binasında yangın

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıktığını, kısa sürede söndürülen yangının sebebine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

10:12 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
AFAD

AFAD

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Ankara'daki merkezinde kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu ek binada sabah saatlerinde yangın çıktı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada,
"Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür"
denildi.

Ayrıca yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.




#AFAD
#yangın
#;ankara
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