Afet bölgesinde görev alan personele vefa

Tüm Türkiye’nin ilk günlerinden itibaren seferber olduğu Kahramanmaraş merkezli depremde Selçuklu Belediyesi’de tüm imkan ve personeliyle seferber oldu. Selçuklu Belediyesi bu kapsamda afet bölgesinde özveri ile çalışan belediye personeli için teşekkür programı düzenledi.Selçuklu Kongre Merkezi’nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve deprem bölgesinde görev alan belediye personeli katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı.

BİN YILIN FELAKETİ

Depremin ülkemizin yüzyılda değil, belki de bin yılda bir yaşayabileceği bir felaket olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Daha önce de farklı bölgelerimizde farklı illerimizde deprem felaketlerine şahit olduk. Ama böylesi bir felaketi, böylesi bir depremi daha önce yaşamadık. Gittiğimiz zaman oradaki şahit olduğumuz durumlar depremin büyüklüğü, ölçeği, depremin etkilediği alanın büyüklüğü, şehirlerin durumu. Bunları sizler de gördünüz ve bu bölgelerde çalıştınız, bu bölgelerdeki duruma şahit oldunuz. Dep- remin büyüklüğünü ve şiddetini de göz ardı etmek mümkün değil” İfadelerini kullandı.

HATAY’DA DESTAN YAZDIK

Belediye personelinin deprem bölgesinde görev almak için gönüllükte birbiri ile yarıştığını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Biz daha önce AFAD programında belli eğitimleri almış, belli tecrübeler edinmiş arkadaşlarımızı ilk etapta harekete geçirme istedik. Ama tabii orada durumu bilmediğimiz için daha çok sayıda personelimizin oraya gitmesi gerekiyordu. Bu manada gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek için kim var diye sorduğumuz zaman yaklaşık 100 arkadaşımız gönüllü olduklarını ifade ettiler ve iki otobüs olarak deprem bölgesine ilk ekibimizi gönderdik. Ben bu ilk dakikalardaki saatlerde gönüllü olan arkadaşlarımızın hepsine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gider gitmez de orada hem arama kurtarma faaliyetleri noktasında hem de yardım faaliyetlerinin ulaştırılması ve düzenli bir şekilde dağıtılması noktasında çok büyük görevleri üstlendiniz. Konya bu noktada büyüklüğünü gösterdi ve deprem bölgesinde de Konya’daki çalışmalarda da adeta destan yazdı. Ben buradan bütün Konyalı hemşehrilerime de teşekkür etmek istiyorum” dedi.

KARDEŞLERİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE AĞIRLIYORUZ

Konya’nın 50 bin civarında depremzedeye ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Yurtlarımızda, otellerimizde, evlerde konaklayan depremzede vatandaşlarımız var. Onların da normal hayata geçebilmeleri, psikolojilerinin biraz daha iyileşmesi, morallerinin düzelmesi için Selçuklu Belediyesi olarak farklı organizasyonları, etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Önümüzde Ramazan var. Ramazan ayı içerisinde de inşallah bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve bayramda da burada bulunan depremzede vatandaşlarımızın rahat bir şekilde, huzur içerisinde ulaşabilmeleri için biz de Selçuklu olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz. Allah bize bir daha böyle afetleri yaşatmasın, böyle acıları yaşatmasın” şeklinde konuştu.







