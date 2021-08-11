Kendisiyle aynı adı taşıyan torununu öldürdü

Her iki kardeşin çocukları, tartışma ve yaşanan kavgalardan dolayı tedirgindi. İki kardeşin barışmasına vesile olduğumuz için çok mutlu olduk. Kardeşlere ve ailelerine mutluluklar diliyorum. Barış yemeğimizi yedik. Önceden olan tüm olayların üzerine çizgi çektiler. İnşallah bir daha olumsuz bir şey duymayız. Bu kadar uzun sürede, bir facia, yıkım ve trajedi yaşanmamasının tek sebebi, ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin okumuş ve eğitimli olması. Sağlanan barış ile aileler huzur içinde yaşayacak.