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AFYONKARAHİSAR

Kendisiyle aynı adı taşıyan torununu öldürdü

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Murat Özata (84), kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Murat Özata'yı (25) av tüfeğiyle başından vurup öldürdü.

Haber Merkezi DHA
Afyon haber: Kendisiyle aynı adı taşıyan torununu öldürdü
25 yaşındaki Murat Özata aynı adı taşıdığı dedesi tarafından öldürüldü.

Olay, geçen pazartesi günü saat 22.00 sıralarında, Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünde meydana geldi.

Murat Özata ile kendisiyle aynı adı taşıyan torunu arasında, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Özata, av tüfeğiyle torununu başından vurdu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Özata'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dede Murat Özata ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Evli ve 1 çocuk babası Murat Özata'nın cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası Hocalar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Aksaray Valisi Aydoğdu arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıldır husumetli 2 kardeşi barıştırdı
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Aydoğdu ve beraberindekiler, merkeze bağlı İncesu köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıldır husumetli Fehmi (66) ve Kazım Yıldız (56) kardeşleri ziyaret etti.
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Fehmi ve Kazım Yıldız'ın iddialarını dinleyen Aydoğdu, çözüm üreterek kardeşlerin barışmasını sağladı.
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Aydoğdu, kardeşlerin birbirine sarılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.
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Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki aile mensuplarının, kendileri ve çocuklarının huzuru için barışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.
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Kendisini kırmayarak 20 yıl süren küslüğü bitiren Yıldız kardeşlere teşekkür eden Aydoğdu, şunları kaydetti:
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Her iki kardeşin çocukları, tartışma ve yaşanan kavgalardan dolayı tedirgindi. İki kardeşin barışmasına vesile olduğumuz için çok mutlu olduk. Kardeşlere ve ailelerine mutluluklar diliyorum. Barış yemeğimizi yedik. Önceden olan tüm olayların üzerine çizgi çektiler. İnşallah bir daha olumsuz bir şey duymayız. Bu kadar uzun sürede, bir facia, yıkım ve trajedi yaşanmamasının tek sebebi, ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin okumuş ve eğitimli olması. Sağlanan barış ile aileler huzur içinde yaşayacak.
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Aydoğdu, Yıldız kardeşlere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
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Aksaray Valisi Aydoğdu arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıldır husumetli 2 kardeşi barıştırdı
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