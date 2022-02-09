Afyon'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu, Çay ilçesi Pınarkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E., idaresindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü aşırı kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi.

YARALI YOLCULAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ve AFAD ekipleri kazada yaralanan 15 yolcuyu devrilen otobüs içerisinden zorlu bir mücadele sonrası çıkardı. Kurtarılan yaralılar ardından ambulanslar ile Çay Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından devrilen otobüsün şarampolden kaldırılması için çalışma başlatıldı, olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Öte yandan devrilen yolcu otobüsünün Siirt’ten, Marmaris’e gittiği ve içerisinde 40 yolcunun olduğu belirtildi.

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FOTOĞRAF 7 Edinilen bilgilere göre, kaza Yozgat-Ankara yolu Buruncuk köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Yozgat’a gelen Ş.D. yönetimindeki 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralanırken 1 yolcu hayatını kaybetti. Otobüsün içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmalarıyla çıkarılırken otobüste bulunan yedek şoförde kazaya uykuda yakalandı. Otobüsün alt kısmında sıkışan yedek şoför kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünün kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilmesi sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti 34 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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