Afyonkarahisar'da sokakta yapılan toplu yemek organizasyonları yasaklandı

DÜŞÜK MALİYETLİ YERLİ ÜRETİM OLACAK<br>​<br>​ Cihazın prototipini geliştirmelerinin 2 hafta gibi bir süre aldığını aktaran Kağa, şöyle devam etti:<br>​<br>​ Bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TUSEB) şu anda açık olan bir çağrısı var. Prototipi geliştirilmiş cihazların preklinik ve klinik çalışmalarının TUSEB tarafından gerçekleştirilebileceği bir proje çağrısı bu. Oraya başvuracağız ve bu prototipin ürüne dönüşmesi için belki bazı yatırımcılarla işbirlikleri de yapabiliriz. Böylelikle bu cihazın en kısa sürede ürüne dönüşüp, sahada kullanılması için tüm adımları atmayı planlıyoruz. Maliyeti de oldukça düşük. Bunda asıl maliyet içindeki UV-C lamba. Bu, UV-C lambanın da ömrü 9 bin saat, yani bir yıldan uzun. Cihaz sürekli kullanılsa bile lambasını yılda bir defa değiştirmek yetiyor. Bu sayede geliştirdiğimiz sterilizatörün uzun vadede çok daha ekonomik olacağını düşünüyoruz. Maliyetinin 500 ila 1000 TL arasında değişebileceği bir ön fizibilite çalışması yaptık. Tabii ki seri üretimde bu daha da ucuza mal edilebilir.