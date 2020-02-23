Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle yol çöktü

Afyonkarahisar genelinde birkaç gündür etkili olan yağış aralıklarla devam ediyor. Hocalar ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Hocalar-Sandıklı kara yolunun 4. kilometresinde 25-30 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Trafik işaret ve levhaları konularak yolda önlem alındı.

Trafik işaret ve levhaları konularak yolda önlem alındı.

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Hocalar Kaymakamlığı da tehlike arz eden kara yolu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: