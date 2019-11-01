Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki 25 metrelik çınarın 549 yaşında olduğu tespit edildi

Kızılören ilçesi Ulu Cami bahçesindeki 6,30 metre çapında gövdeye, yaklaşık 25 metre yüksekliğe sahip çınar ağacı, 1995 yılında Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

GÜNDEM Yaşı bilinmeyen 'Ulu Çınar' heybeti ile ilgi odağı

DHA

Üzerinde, "Bu ağaç korunması gerekli taşınmaz tabiat varlığı olup, Müze Müdürlüğünce koruma altına alınmıştır. 1995" yazılı levha bulunan ağacın yaşının tespit edilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından geçen aylarda çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonrası çınar ağacının türünün Doğu çınarı (Platanus orientalis), yaşının da 549 olduğu tespit edildi.

DHA Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Eroğlu

GÜNDEM 'Ayı Gülü'nü koparana 60 bin lira ceza

"Korumak için elimizden geleni yapıyoruz"

Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Eroğlu, "Kızılören ilçemizin sembolü olan çınar ağacımız 1995 yılında Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Yapılan çalışmalarla ağacımızın yaşının 549 olduğu tespit edildi. İlçemizin sembolü olan bu ağacın korunması için elimizden geleni yapmaktayız. Bu ağacın altı, bilhassa yaşlılarımız tarafından yaz aylarında serinlemek amaçlı ve sohbet için kullanılmaktadır" dedi.

GÜNDEM Afyonkarahisar'da 'Miryokefalon Savaşı Kızılören' Çalıştayı düzenlendi

DHA İlçe halkından Salih Topak açıklamada bulundu.

"Bu ağacın altında huzur buluyorum"

Otobüs kazası sonrası iki ayağını da kaybeden ilçe sakinlerinden Salih Topak, "Bu ağacın yaşı çalışmalara göre 549. Bu da bizim ilçemiz için gururdur. Ben bir engelli olarak bu ağacın altında huzur buluyorum. Yaz günlerinde ilçemizin güzel insanlarıyla birlikte burada zaman geçiriyoruz. Ağacın camimize vermiş olduğu güzel bir görüntü var. Yani bir doğa harikası" diye konuştu.

REKLAM

"Çınar ağacıyla çok anımız oldu"

Celal Erdoğan ise çınar ağacıyla ilgili çok anısı olduğunu belirterek, "Benim yaşım 80, 23 torunum var. Eskiden bizim çocukluğumuzda fazla bisiklet yoktu. Bisikleti olan çocuklar bu ağacın etrafında dolaşırdı. Çocukluğumda bu ağaca çıkmış ve inememiştim, arkadaşım gelip beni indirmişti" diye konuştu.