Ağır kokular gelen evden ceset çıktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ağır kokuların geldiği evden ceset çıktı.

Yıldırım Mahallesi Günüşen Sokakta bir binada oturan kişilerin ağır bir koku olduğunu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden ekipler bir şahsın evin mutfak bölümünde yerde yatar vaziyette olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde yerde yatan şahsın öldüğü ve cesedin N.A.K. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

N.A.K.’ın çağrılan yakınlarından N.Z.K. isimli şahsın alınan ifadesinde evde tek başına yaşayan N.A.K.’ın 20 yıldır görüşmediği öz kardeşi olduğunu, kardeşinin kalp problemi olduğunu ve konu ile ilgili olarak herhangi bir kimseden şikayetinin olmadığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.