Gündem Ağır kokular gelen evden ceset çıktı
KIRKLARELİ

Ağır kokular gelen evden ceset çıktı

Kırklareli'nde yalnız yaşayan şahsın evinden ağır kokular gelmesinin arından olay yerine gelen polis ilk incelemesinde mutfakta yerde yatan N.A.K.'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Haber Merkezi IHA
Kırklareli'nde yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü bulundu
Kırklareli'nde yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü bulundu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ağır kokuların geldiği evden ceset çıktı.

Yıldırım Mahallesi Günüşen Sokakta bir binada oturan kişilerin ağır bir koku olduğunu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden ekipler bir şahsın evin mutfak bölümünde yerde yatar vaziyette olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde yerde yatan şahsın öldüğü ve cesedin N.A.K. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

N.A.K.’ın çağrılan yakınlarından N.Z.K. isimli şahsın alınan ifadesinde evde tek başına yaşayan N.A.K.’ın 20 yıldır görüşmediği öz kardeşi olduğunu, kardeşinin kalp problemi olduğunu ve konu ile ilgili olarak herhangi bir kimseden şikayetinin olmadığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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