Ağrı'da 19 günde bin 97 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da polisin son 19 günde düzenlediği operasyonlarda bin 97 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları belirlenen 33 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığını önleme ve bu suç faaliyeti organizasyonunu tüm yönleri ile deşifre ederek men etmek amacıyla operasyonlar düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize edenlerin, düzensiz göçmenleri Afganistan Peştuca dilinde "kavga" veya "havga" olarak tabir edilen evlerde zorla ve insanlık dışı muamelelerle barındırdıkları vurgulandı.

Düzensiz göçmenlerin, minibüs, kamyon ve kamyonet gibi araçlarla onur kırıcı ve hayati risk oluşturacak şekilde taşındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: