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Gündem Ağrıda 19 günde bin 97 düzensiz göçmen yakalandı
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AĞRI

Ağrı'da 19 günde bin 97 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları ileri sürülen 33 şüpheli tutuklandı, bin 97 göçmen ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Ağrı'da polisin son 19 günde düzenlediği operasyonlarda bin 97 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları belirlenen 33 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığını önleme ve bu suç faaliyeti organizasyonunu tüm yönleri ile deşifre ederek men etmek amacıyla operasyonlar düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize edenlerin, düzensiz göçmenleri Afganistan Peştuca dilinde "kavga" veya "havga" olarak tabir edilen evlerde zorla ve insanlık dışı muamelelerle barındırdıkları vurgulandı.

Düzensiz göçmenlerin, minibüs, kamyon ve kamyonet gibi araçlarla onur kırıcı ve hayati risk oluşturacak şekilde taşındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu göçmen sevkiyatında araçlara öncülük veya artçılık yaparak suç faaliyetlerine iştirak eden tüm bu organizasyonun içerisinde bulunan, İran ülkesindeki kaçakçı şahıslarla da iltisaklı şüpheli şahıslara yönelik son 19 gün içerisinde ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan ve haklarında yasal işlem yapılan yabancı ve Türk uyruklu 33 şüpheli şahıs tutuklanmış, kaçakçılık faaliyetinde kullanılan 11 araç hakkında ilgili adli mercilerce alıkoyma ve el koyma kararı verilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında toplamda yurda yasal olmayan yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 1097 göçmen şahıs yakalanmıştır."
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