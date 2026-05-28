Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Senede sadece 2 kez yapılıyor: Küsleri bile barıştıran asırlık lezzet şöleni! Halise kazanları sabaha kadar kaynadı

Senede sadece 2 kez yapılıyor: Küsleri bile barıştıran asırlık lezzet şöleni! Halise kazanları sabaha kadar kaynadı

09:1628/05/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Ağrı’nın Patnos ilçesi Aşağı Göçmez köyünde büyük kazanlarda saatlerce pişirilen halise, bayram sabahı yüzlerce kişiye ikram edildi.

Patnos’ta Kurban Bayramı için hazırlanan geleneksel "halise" yemeği için vatandaşlar gece boyunca tandır başında nöbet tuttu. Arife gecesi başlayan hazırlıklarda vatandaşlar tandırların başında bir araya geldi. Dövülmüş buğday, et, tereyağı ve tuzla hazırlanan halise, büyük kazanlarda karıştırılarak sabaha kadar pişirildi. Bayram namazının ardından kurulan sofralarda mahalle sakinleri birlikte yemek yiyerek, bayramlaştı.

Halise ustası Songül Sayın, "Halise yemeğimiz yıllardır devam eden bir gelenek. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kez köy halkı sofra başında buluşur yaparız" dedi.

Sayın, daha çok doğu ve güneydoğuda yemek olarak algılanan halise geleneğinin sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir kültür olduğunu söyledi.


Özellikle küskün ailelerin aynı sofrada buluştuğu gelenek, bölgede dayanışmanın simgesi olarak görülüyor.

#Patnos
#Kurban Bayramı
#Ağrı
#Songül Sayın
#Aşağı Göçmez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT’de Emeklilik Şansı Yeniden Doğdu! Bir Belge Her Şeyi Değiştirecek: Eksik Günler İçin Yeni Hesaplama Dönemi