Mayıs ayında Ağrı Dağı’na kar yağdı

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na mayıs ayında kar yağdı. Iğdır tarafından görüntülenen dağın yüksek yamaçları ve eteklerinin karla kaplandığı görüldü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan yağışlar, Ağrı Dağı’nın zirvesi başta olmak üzere yüksek kesimlerde kara dönüştü. Beyaza bürünen dağ, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.