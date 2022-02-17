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ANKARA

Ahmet Erdoğan'a veda

Fazilet Partisi Rize eski İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Ahmet Erdoğana veda
Ahmet Erdoğan'a veda.

Fazilet Partisi Rize eski İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

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