Ahmet Erdoğan'a veda.

Fazilet Partisi Rize eski İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.
Fazilet Partisi Rize eski İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.