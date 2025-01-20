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Ahmet Özer'e 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama talebi

Ahmet Özer'e 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama talebi

23:4820/01/2025, Pazartesi
G: 21/01/2025, Salı
IHA
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Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklanması talep edildi.
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklanması talep edildi.

Daha önce terör soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihale yolsuzluğu soruşturmasında ifade verdi. Özer'in "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
nca hakkında "
PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak
" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında
tutuklanarak
görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan da tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Suç örgütüne yönelik soruşturmada ifadesi alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen
suç örgütü
ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde eski
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer
'in ifadesi alındı.

Tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi

Daha önce "
PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak
" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "
ihaleye fesat karıştırma
" suçundan da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.


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