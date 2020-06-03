Ahmet Tekdal vefat etti

Kapatılan Refah Partisi’nin eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kapatılan Refah Partisi’nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak da görev yapan Tekdal için dün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Tekdal’ın oğlu Ömer Tekdal, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen törende, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, cenaze namazını kıldırdığı Tekdal için dua ederek helallik istedi.

GÖLBAŞI’NDA DEFNEDİLDİ

Törene, Tekdal’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Tekdal’ın cenazesi Gölbaşı ilçesindeki aile kabristanında defnedildi.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tekdal’ın vefatı dolayısıyla ailesini arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, Ahmet Tekdal’ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal’ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.